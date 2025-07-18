Hakkari'de kaybolan Rojda Asmin için arama çalışması başlatıldı
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Rojda Asmin Ediş (14) için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Rojda Asmin Ediş (14) için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çığlı köyünde yaşayan Ediş ailesi, 16 Temmuz'da kızları Rojda Asmin eve dönmeyince bir süre aradı, sonuç alamayınca da jandarmaya ihbarda bulundu. Köye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, bir odunlukta Rojda Asmin'e ait olduğu değerlendirilen, içerisinde elbise, kimlik ve bazı kişisel eşyaların olduğu bir çanta bulundu.
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