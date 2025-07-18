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        Hakkari'de kaybolan Rojda Asmin için arama çalışması başlatıldı

        HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Rojda Asmin Ediş (14) için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:45
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        Hakkari'de kaybolan Rojda Asmin için arama çalışması başlatıldı
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        HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Rojda Asmin Ediş (14) için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

        İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çığlı köyünde yaşayan Ediş ailesi, 16 Temmuz'da kızları Rojda Asmin eve dönmeyince bir süre aradı, sonuç alamayınca da jandarmaya ihbarda bulundu. Köye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, bir odunlukta Rojda Asmin'e ait olduğu değerlendirilen, içerisinde elbise, kimlik ve bazı kişisel eşyaların olduğu bir çanta bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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