Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'deki doğal yaşam alanlarında 1686 sahipsiz köpek barındırılıyor

        SAYİM HARMANCI - Hakkari kent merkezi ve dört ilçesinde kurulan barınak ve doğal yaşam alanlarında 1686 sahipsiz köpek barındırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'deki doğal yaşam alanlarında 1686 sahipsiz köpek barındırılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SAYİM HARMANCI - Hakkari kent merkezi ve dört ilçesinde kurulan barınak ve doğal yaşam alanlarında 1686 sahipsiz köpek barındırılıyor.

        Kentte sahipsiz köpekleri koruma altında tutmak ve sokaklarda oluşturdukları tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla il merkezi ile ilçelerde barınak ve doğal yaşam alanları kuruldu.

        İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince sokaklardan toplanan sahipsiz köpekler, oluşturulan bu alanlara götürülerek koruma altına alındı.

        Toplama merkezi olarak belirlenen Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyünde de İl Özel İdaresi tarafından 27 bin dönümlük araziye hayvan barınağı ve doğal yaşam alanı inşa edildi.

        Sokaklardan toplanan sahipsiz hayvanların kabulüne başlanan merkeze suluk ve yemlikler yerleştirildi, yaşam alanları oluşturuldu.

        İki veteriner hekim ile diğer görevlilerin köpeklerin bakım ve kontrollerini yaptığı alanda hayvan bakım, tedavi ve rehabilitasyon bölümleri ile idari binanın inşa süreci devam ediyor.

        İl Özel İdaresi tarafından satın alınan makine ile toplanan yemek artıkları da mamaya dönüştürülerek hayvanların beslenme ihtiyacı karşılanıyor.

        Kent merkezi ve ilçelerde kurulan barınak ve yaşam alanlarında 1686 sahipsiz köpek barındırılıyor.

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, ilçe belediyeleriyle kurdukları Sokak Hayvanları Birliğini'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla tüzel kişilik kazandığını söyledi.

        Birliğin altyapısını oluşturabilmek için ilçelerde doğal yaşam alanları oluşturmayı, merkez olarak da Yüksekova'yı tercih ettiklerini anlatan Çelik, "Bu alanların yüzde 85'ini tamamladık. Şu anda Derecik ve Çukurca'da 150, Şemdinli'de 400, Yüksekova'da 150 kapasiteli, Hakkari merkezde de belediyeye bağlı hayvan bakım ve barınma merkezleri faaliyetine başladı. Yüksekova'da yine merkezden yönetebilmek adına 1500 hayvan kapasiteli doğal yaşam alanını da bitirdik. Şu anda hayvanların kabulüne başlandı." diye konuştu.

        - "Hayvanların gıda ihtiyaçlarının temini için sistem kurduk"

        Doğal yaşam alanında hizmetlerin daha sağlıklı sürdürülebilmesi için hayvan bakım merkezi ihalesini de yaptıklarını belirten Çelik, 150 hayvan kapasiteli merkezde klinik, röntgen cihazı, aşı ve kısırlaştırma ünitesi gibi birimlerin yer alacağını ifade etti.

        Bütün hayvanları orada kısırlaştırıp aşıladıktan sonra doğal yaşam alanına bakmaya devam edeceklerini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

        "Doğal yaşam alanlarında hayvanımızı misafir ediyoruz. Onların kısırlaştırma işlemlerine başladık. Bu kapsamda 3 veteriner istihdamını öngörüyorduk. İkisinin alımını yaptık. İki veterinerimizi de burada görevlendirdik. Diğer ilçelerdekilerde belediyelerimiz gerekli personeli görevlendirdi. Hayvanları sokaklardan alıp doğal yaşam alanında ve barınma alanlarında bakımlarına başladık. Yem üretme makinesi satın aldık. Topladığımız yemek atıklarını işlemden geçirecek bir yem makinesiyle hayvanların gıda ihtiyaçlarının temini için bir sistem kurduk."

        - "Vatandaşlarımız, sahip oldukları köpekleri kayıt altına alsınlar"

        Sahipsiz hayvanların sokaklarda oluşturduğu tehlikeyi bertaraf etmek ve popülasyonunu kontrol altında tutmak için çalışma yürüttüklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

        "Şu an için kentin tüm ilçelerinde sokak hayvanlarını toplama sürecini büyük ölçüde tamamladık. Kentteki küçükbaş hayvan sürülerine eşlik eden köpekler var. Onların da kayıt altına alınma süreçlerine devam ediyoruz. Orada da tahminimizce 4 bin 500 çoban köpeği vardı. Bunların 1700'ünü kimliklendirerek sahiplerinin sorumluluğuna verdik. Bunu da ücretsiz yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan en önemli isteğimiz, sahip oldukları köpekleri muhakkak kayıt altına alsınlar ki onların sorumluluklarını da kendileri kabullenmiş olsunlar. Sokakta bulunan bütün köpekleri barınma, bakımevlerine ve doğal yaşam alanlarına alacağız. Yüzde 90'ını tamamladık."

        Hayvanların eziyet görmemeleri amacıyla tedbirler aldıklarını, bunun için veteriner hekimler ve personel görevlendirdiklerini anlatan Çelik, kentte 2-3 ay içinde başıboş gezen hayvan kalmayacak şekilde planlama yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YKS sonuçları açıklandı
        YKS sonuçları açıklandı
        Neden yandık
        Neden yandık
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Hava sıcaklıkları nedeniyle yangın uyarısı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Ankara'yı sel vurdu! Bir evin duvarı yıkıldı
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        "Çok yiyorsun" demek boşanma sebebi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yaptık"
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Günün bu saatleri çok kritik olabilir!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Sağanak yağmur ve sıcak hava etkili olacak
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
        Hakkari'de kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
        Hakkari Valisi Çelik, Mir Kalesi'ndeki kaya ıslahı çalışmalarını inceledi
        Hakkari Valisi Çelik, Mir Kalesi'ndeki kaya ıslahı çalışmalarını inceledi
        Hakkari'de kaybolan Rojda Asmin için arama çalışması başlatıldı
        Hakkari'de kaybolan Rojda Asmin için arama çalışması başlatıldı
        Huzurun hakim olduğu Hakkari, doğa turizminin yeni gözdesi oluyor
        Huzurun hakim olduğu Hakkari, doğa turizminin yeni gözdesi oluyor
        ASRİAD Genel Başkanı Yıldız: Bölgenin terörden arındırılmış yeni dönemine k...
        ASRİAD Genel Başkanı Yıldız: Bölgenin terörden arındırılmış yeni dönemine k...
        ASRİAD'ın "Doğu Anadolu Yatırım Fırsatları Buluşması" Hakkari'de düzenlendi
        ASRİAD'ın "Doğu Anadolu Yatırım Fırsatları Buluşması" Hakkari'de düzenlendi