Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentte 63 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, kaldırım ve sokaklarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

İş makineleriyle toplanan kar yığını, kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkarılıyor.

- Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle il genelinde kapanan 43 yerleşim yeri yolundan 39'u ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde kapalı 1 köy ve 3 mezra yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadı.

Karla mücadele ekipleri, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarına devam ediyor.

- Bitlis