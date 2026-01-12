Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 11:20 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:32
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 111 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentte 63 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, kaldırım ve sokaklarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

        İş makineleriyle toplanan kar yığını, kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkarılıyor.

        - Hakkari

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle il genelinde kapanan 43 yerleşim yeri yolundan 39'u ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde kapalı 1 köy ve 3 mezra yolunda çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadı.

        Karla mücadele ekipleri, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarına devam ediyor.

        - Bitlis

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolu kardan kapanan 17 köye ulaşım sağlanamadığını belirtti.

        Kurtkan, ulaşımda aksama yaşanmaması için kapalı olan yolları kısa sürede açmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme ve yol genişletme çalışması yürüttü.

        - Muş

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını belirtti.

        Kar yağışının ardından ekiplerin köy yollarını açmak için çalışma başlattığını ifade eden Yentür, karla mücadelenin 110 personel ve 68 iş makinesiyle yürütüldüğünü kaydetti.

        Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

        Vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

