Hakkari'de kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu için arama çalışması başlatıldı
HAKKARİ-Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Rojda Ediş'i arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Çığlı köyünde Ediş'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatan ekipler, köy ve çevresinde arama yaptı. Çalışmaya köy sakinleri de destek veriyor.
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