ASRİAD'ın "Doğu Anadolu Yatırım Fırsatları Buluşması" Hakkari'de düzenlendi

Asrın İşinsanları Derneğinin (ASRİAD) "Doğu Anadolu Yatırım Fırsatları Buluşması" Hakkari'de yapıldı.

Öğretmenevinin toplantı salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, ekonominin mantığında birçok doktrinin bulunduğunu ama ana unsurun güven olduğunu söyledi.

Hakkari'de insanların en güvenli ve huzurlu dönemi yaşadıklarını vurgulayan Çelik, bu durumun ekonominin gelişmesinde de etkili olduğunu dile getirdi.

Kentin kış turizmi potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Çelik, şunları ifade etti:

"İklim değişikliğinin bir süreç olarak karşımıza çıktığı bir dönemde bu potansiyel çok önemli. Temel unsur huzur ve güvenin devam etmesi ve yatırımcının buraya gelmesi konusundaki iradenin güçlendirilmesi. Bunu yapmak için de bize siz lazımsınız. Burada bulunmanızdan dolayı teşekkür ederiz. Asıl değerli olan geleceği kurgulayıp tanımlayabilmek. Gelecekte nerede olmak istediğimizi hayal edip oraya doğru güçlü adımlarla yürümek. Özellikle 'Terörsüz Türkiye' kavramının altındaki temel irade, buradaki insanımızı çağdaş yapıya eriştirebilecek yatırımların bir an önce Hakkari'mize kazandırılmasıdır. Her gittiğiniz yerde inşallah yatırımlara vesile olursunuz. Dışarıdan gelecek her türlü iş adamımızı sırtımızda taşımaya, bu gençlerimizin yarın daha nitelikli, daha güçlü, hayata daha sağlam basması için kazandırılacak her türlü şeye hazırız."

- "ASRİAD olarak Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu'ya yatırım yapmak istiyoruz" ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız da bölgede güzel bir kardeşlik ve barış ortamının olduğunu söyledi. Yıldız, şöyle konuştu: "2 bin 500'e yakın üyemiz var. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge imajıyla bu bölgede birlikte neler yapabileceğimizin hem altını çizmek hem de somut olarak ortaya ne koyabileceğimizi düşünmeye, tartışmaya ve beyin fırtınaları yapmaya başladık. Bugün de aynı amaçla buradayız. Küresel güçlerin Türkiye'de oynadığı oyunları hep birlikte açığa çıkarmak, ortadan kaldırmak için hükümetimiz, bizler, hepimiz büyük çabalar sarf ediyoruz. İnşallah biz bu yapıları, bu oyunları beraber çözeceğiz. ASRİAD olarak Hakkari'ye, Van'a, Batman'a, Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu'ya yatırım yapmak istiyoruz. Biz İstanbul'da özellikle tekstilde, inşaatta ve hizmet sektöründe çalıştıracak insan bulamıyoruz ama Sayın Valim burada çalışacak insan fazlalığından, iş isteyen insanlardan bahsediyor. Sayın Valimin yönetiminde biz İstanbul ASRİAD Şubesi olarak bunu çözebiliriz. Tekstili Mısır'a taşıyacağımıza, tekstili Suriye'ye taşırız, tekstili önce Hakkari'ye taşırız. Biz niye Hayvancılık Teknoparkı kurmuyoruz, niye geliştirmiyoruz."

- "Bu süreci herkesin desteklemesi en büyük arzumuz" Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş da kentin bölgesel kalkınmanın parlayan yıldızlarından biri olmaya aday olduğunu belirterek, "Yıllardır süregelen altyapı yatırımları, ulaşımda sağlanan iyileşmeler ve güven ortamı sayesinde Hakkari sadece bölgesel değil, uluslararası ticarette de rol alabilecek bir potansiyele sahiptir. 41 yıldır ülkemizde yaşanan terör ve şiddet ortamında çok ciddi değerlerimizi kaybettik. Köylerimizi, yaylalarımızı, meralarımızı, hayvanlarımızı, bağımızı, bahçemizi ve en önemlisi çocuklarımızı kaybettik. Çok ciddi travmalar yaşadık. Ancak ülkemizin birliği ve bütünlüğü adına hiçbir zaman taviz vermedik. Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Bu süreci herkesin desteklemesi en büyük arzumuz ve talebimizdir." dedi. Derneğin Onursal Başkanı Adnan Danışman da "Terörsüz Türkiye'nin ülkemize, sizlere, terörden yıllardır zulüm gören, azap çeken insanlarımıza bundan sonra barışı, sevgiyi, mutluluğu, kardeşliği, hep bir arada olmayı, bir olmayı, diri olmayı ve güçlü Türkiye'yi ortaya çıkarmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.