Hakkari Valisi Çelik, Mir Kalesi'ndeki kaya ıslahı çalışmalarını inceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Dağgöl Mahallesi'ndeki Mir Kalesi'nde yürütülen kaya ıslahı çalışmalarını inceledi.

Kentin önemli simgelerinden biri olan Mir Kalesi'nin çevresindeki riskli bölgelerde başlatılan çalışmalar kapsamında, kaya temizliği, çelik ağ uygulamaları ve sabitleme işlemleri devam ediyor.

Bu önlemlerle hem çevre güvenliğinin sağlanması hem de kalenin tarihi dokusunun korunması hedefleniyor.

Çelik'in talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında il dışından gelen 8 kişilik uzman ekip, kale çevresinde incelemelerde bulundu.

Vali ve Belediye Başkanı Çelik de Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekipleri ile Mahalle Muhtarı Hasan Özek ile alanda inceleme yaptı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mir Kalesi'nin Hakkari'nin kültürel mirası açısından büyük önemli olduğunu söyleyen Çelik, kalenin çevresindeki dik ve kayalık yapıların zaman zaman tehlike arz ettiğini belirtti.