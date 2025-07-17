Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

        Hakkari Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:33 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Üniversiten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

        Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 15 Temmuz şehitlerini anmak ve milletin o gece gösterdiği kararlı duruşu hatırlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        15 Temmuz'un sadece darbe girişimi değil, aynı zamanda işgal planının bir parçası olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'milletin iradesinin üstünde bir güç tanımam' sözü, bu duruşun özetidir. O gece 253 şehidimiz, kendi kaderlerini milletin kaderiyle birleştirerek canlarını feda etti. Bu, milletimizin yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Yaşadıklarımız, bu girişimin yalnızca içeriden değil, dış destekli bir işgal planı olduğunu açıkça gösterdi. 15 Temmuz Bedir'den Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne uzanan özgürlük mücadelemizin bir devamıdır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

        Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep ise geçmişten bu yana halkın darbelere karşı tepkisini ortaya koyduğunu ifade etti.

        15 Temmuz'da da milletin sokaklara çıkmasının demokrasiye ve iradesine sahip çıktığının en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Gençcelep, "Demokrasi, seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere, herkesin kendi iradesiyle yönetime katkı sağladığı bir rejimdir. Bu değere sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Milli birlik açısından da o gece sokağa çıkan her bir vatandaşımıza minnet borçluyuz. O gece milletimiz sokaklara çıkmasaydı, bugün bambaşka bir Türkiye'den söz ediyor olabilirdik." diye konuştu.

        Dr. Öğr. Üyesi Fecri Yavi de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un okuduğu duayla son bulan programa, Üniversitenin Genel Sekreteri Senar Hatim, siyasi parti temsilcileri, dekanlar, yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Mattia Ahmet Minguzzi davasında dördüncü duruşma!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Eymen'i öldüren demir kapıya ipli önlem!
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        Konut fiyatları dolar bazında nasıl değişti?
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Konutta yüksek satış seyri sürüyor
        Diomande ısrarı!
        Diomande ısrarı!
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Irak'ta AVM yangını: En az 61 kişi öldü
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Üç kişinin DNA'sı kullanıldı, sağlıklı bebekler doğdu
        Beş ayrılık kapıda!
        Beş ayrılık kapıda!
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Şarköy yangınından geriye kalan...
        Talisca'ya sürpriz talip!
        Talisca'ya sürpriz talip!
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        “xAI sorumsuz ve tehlikeli!”
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        "İsrail Suriye'nin istikrarını hedef alıyor"
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor!
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        TBMM'de İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı tezkere kabul edildi
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Bağdat Caddesi'nin adı nereden geliyor?
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        Türkiye ile BAE arasında 7 ortak anlaşma
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        2 bölge için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı
        Trump Powell'ın görevden alınacağı iddiasını yalanladı

        Benzer Haberler

        Farklı il ve ülkelerden gelen gönüllülere Hakkari'de afet farkındalık eğiti...
        Farklı il ve ülkelerden gelen gönüllülere Hakkari'de afet farkındalık eğiti...
        Hakkari'de özel gereksinimli genç bir günlüğüne asker oldu
        Hakkari'de özel gereksinimli genç bir günlüğüne asker oldu
        18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        18 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
        Hakkari'de 78 suç dosyası ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakal...
        Hakkari'de 78 suç dosyası ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakal...
        Şehit güvenlik korucularının ailelerinden 'Terörsüz Türkiye' sürecine deste...
        Şehit güvenlik korucularının ailelerinden 'Terörsüz Türkiye' sürecine deste...
        Doğu Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzen...
        Doğu Anadolu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzen...