Hakkari Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Hakkari Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Üniversiten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 15 Temmuz şehitlerini anmak ve milletin o gece gösterdiği kararlı duruşu hatırlatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

15 Temmuz'un sadece darbe girişimi değil, aynı zamanda işgal planının bir parçası olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 'milletin iradesinin üstünde bir güç tanımam' sözü, bu duruşun özetidir. O gece 253 şehidimiz, kendi kaderlerini milletin kaderiyle birleştirerek canlarını feda etti. Bu, milletimizin yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Yaşadıklarımız, bu girişimin yalnızca içeriden değil, dış destekli bir işgal planı olduğunu açıkça gösterdi. 15 Temmuz Bedir'den Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne uzanan özgürlük mücadelemizin bir devamıdır. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep ise geçmişten bu yana halkın darbelere karşı tepkisini ortaya koyduğunu ifade etti.

15 Temmuz'da da milletin sokaklara çıkmasının demokrasiye ve iradesine sahip çıktığının en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Gençcelep, "Demokrasi, seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere, herkesin kendi iradesiyle yönetime katkı sağladığı bir rejimdir. Bu değere sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Milli birlik açısından da o gece sokağa çıkan her bir vatandaşımıza minnet borçluyuz. O gece milletimiz sokaklara çıkmasaydı, bugün bambaşka bir Türkiye'den söz ediyor olabilirdik." diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Fecri Yavi de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un okuduğu duayla son bulan programa, Üniversitenin Genel Sekreteri Senar Hatim, siyasi parti temsilcileri, dekanlar, yüksekokul müdürleri, akademik ve idari personel katıldı.