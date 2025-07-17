ASRİAD Genel Başkanı Yıldız: Bölgenin terörden arındırılmış yeni dönemine katkı sunmaya hazırız

ASRIN İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Cemil Yıldız, Hakkari’de yaptığı konuşmada, bölgede huzur ve kardeşlik ortamının hakim olduğunu belirterek, "Hakkari'de, Van'da, Batman'da yatırım için ciddi fırsatlar var. İstanbul'daki iş insanları olarak bizler bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Tekstil yatırımlarımızı Mısır'a taşıyacağımıza, Suriye ve Hakkari'ye taşırız. Biz iş dünyası olarak bölgenin terörden arındırılmış yeni dönemine katkı sunmaya hazırız" dedi.

Türkiye genelinde 19 şubesi olan ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, kurucu Onursal Başkanı Adnan Danışman ve beraberindeki 28 kişiden oluşan iş insanları çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Heyet, ilk olarak Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş'ı ziyaret etti. Daha sonra Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret eden ASRİAD heyeti, ziyaretleriyle ilgili Öğretmen Evindeki toplantı salonuna geçti. Buradaki toplantıya HTSO Başkanı Taş, Yüksekova- Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, Hakkari- Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, STK temsilcileri, muhtarlar ve iş insanları katıldı.