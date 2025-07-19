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        14 yaşındaki Rojda Asmin'den hala iz yok

        HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde 16 Temmuz'da evden çıkıp, geri dönmeyen Rojda Asmin Ediş'i (14) arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 13:37 Güncelleme: 19.07.2025 - 13:40
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        14 yaşındaki Rojda Asmin'den hala iz yok
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        HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde 16 Temmuz'da evden çıkıp, geri dönmeyen Rojda Asmin Ediş'i (14) arama çalışmaları sürüyor.

        Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çığlı köyünde yaşayan Ediş ailesi, 16 Temmuz'da kızları Rojda Asmin eve dönmeyince bir süre aradı, sonuç alamayınca da jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzernie köye jandarma, AFAD, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, bir odunlukta Rojda Asmin'e ait olduğu değerlendirilen, içerisinde elbise, kimlik ve bazı kişisel eşyaların olduğu bir çanta bulundu.

        Dün hava kararıncaya kadar sürdürülen arama çalışmaları, bu sabah tekrar başladı. Jandarma, AFAD ve UMKE'den oluşan, hassas burunlu köpeklerin de destek verdiği, 90 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda Rojda Asmin'e ait bir iz bulunamadı.

        Yetkililer, arama çalışmalarını titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

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