Hakkari'de iki gündür aranan 14 yaşındaki kız çocuğu Van'da bulundu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde iki gündür aranan 14 yaşındaki Rojda Ediş, Van'da bulundu.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde iki gündür aranan 14 yaşındaki Rojda Ediş, Van'da bulundu.
İlçeye bağlı Çığlı köyünde yaşayan Ediş'ten haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine AFAD koordinasyonunda arama çalışması yürütüldü.
AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, kız çocuğunun bulunması için köy ve çevresinde arama yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu Ediş'in Van'da olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince bulunduğu yerden alınan Ediş, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Ediş'in, işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği bildirildi.
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