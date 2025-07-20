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        Hakkari'de "Bal Hasat Şenliği" düzenlendi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Bal Hasat Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 19:34 Güncelleme: 20.07.2025 - 19:54
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        Hakkari'de "Bal Hasat Şenliği" düzenlendi
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Bal Hasat Şenliği" düzenlendi.

        İlçeye 30 kilometre mesafedeki Alan köyünde düzenlenen şenliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ile Belediye Başkanı Fahri Şakar ve katılımcılar, arıcılık kıyafetleri giyerek kovanlardan bal hasadı yaptı.

        Arıcılarla bir süre sohbet eden, taleplerini dinleyen Çelik, gazetecilere, kentte üretilen organik balın ekonomiye katkı sunduğunu söyledi.

        Bölgede arıcılığın gelişmesi, bal üretiminin artırılması için arıcıları destekleyeceklerini belirten Çelik, "Yıllarca zorlukların yaşandığı bu güzel köyümüzde önce alabalık tesisini ziyaret ettik, ardından arıcılarımızla bal hasadı yaptık. Üretimin bir halkası olan köylülerimizle bir araya gelmek çok anlamlıydı. Bu vesileyle tüm üreticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Burada emeğin, alın terinin karşılığını görmek bizi ayrıca gururlandırdı. Arıcılığı büyüklerinden devralan gençlerimizin üretimi artıracaklarına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

        Kentte arıcılığın her geçen gün geliştiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

        "Bir reklamda şöyle deniliyordu, 'Ya üreterek var olacağız ya da tüketerek yok olacağız.' Sizler üretimin gerçek kahramanlarısınız. Hakkari'deki arıcılarımız işlerini hakkıyla yapıyor. Hedefimiz artık sadece üretmek değil. Balı analizleriyle, raporlarıyla, pazarlama süreçleriyle bir marka değeri haline getireceğiz. Elimizdeki ürün çok değerli. Binlerce çiçekten süzülen, eşsiz bir flora zenginliği taşıyan Şemdinli balı, analiz raporlarında ayrı bir yere konuluyor. Coğrafyamız, habitatımız, ekosistemimiz bal üretimi için çok uygun. Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu konudaki desteği çok kıymetli. Arıcılığın eğitimlerinden marka sürecine kadar her aşamada Bakanlığımızın yakın takibi ve desteği bize güç veriyor. Bu dayanışma ve güç birliğiyle ilimizin balı hak ettiği değeri görecek. Altın sarısı balımızın dünyanın her noktasında tüketilmesini temenni ediyorum."

        Hasadı yapılan ballar, program sonrasında katılımcılara ikram edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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