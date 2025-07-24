Yüksekova'da polis ve zabıta ekipleri trafik denetimi yaptı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, minibüs, otobüs ve ticari taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

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