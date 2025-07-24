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        Yüksekova'da polis ve zabıta ekipleri trafik denetimi yaptı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, minibüs, otobüs ve ticari taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:46 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:46
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        Yüksekova'da polis ve zabıta ekipleri trafik denetimi yaptı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ve zabıta ekipleri, minibüs, otobüs ve ticari taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı.

        Denetimlerde, klima sistemleri, güvenlik cihazları, araç içi temizliği, ayakta yolcu kontrolü, ruhsat ve belge kontrolleri yapıldı.

        Ekipler, trafik kuralları ve güvenli sürüş konusunda sürücüleri bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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