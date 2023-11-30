Hakkarili öğrenciler alıç meyvesinden çeşitli yiyecekler hazırladı

Hakkari Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü öğretmen ve öğrencileri, alıç (yumuşan) meyvesinden yiyecekler hazırladı.

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okulda düzenlenen "Geleneksel Alıç Etkinliği'ne katılan Vali Yardımcısı Furkan Berber stantları gezdi, yiyecekler hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yaptığı konuşmada, öğretmen ve öğrencilerin güzel bir etkinliğe imza attığını söyledi.

Alıç meyvesinden çeşitli yiyeceklerin yapıldığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bir ilke imza atarak yöremizin güzide meyvelerinden, şifalı olduğu kadar farklı bir aroması olan yumuşan meyvesini, sofralarımıza nasıl daha farklı tatlarla taşırız, bunun üzerine araştırma yaptık. Yiyecek-içecek bölümü, insan yaşadığı sürece ölmeyecek bir bölüm. Meslek liselerimizdeki alanlar, hem çok eğlenceli hem de istihdam alanları geniş. Kendilerini kanıtlamış öğrencilerimiz, mutlaka iş buluyorlar."

Etkinliğe katılanlara yapılan yiyecekler ikram edildi.