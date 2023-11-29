Askeri bando takımı, Hakkari'de konser verdi

Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı bandosu, Hakkari'de konser düzenledi.

Kapalı spor salonunda verilen konsere vatandaşlar ve öğrenciler ilgi gösterdi.

Bando takımı, çeşitli marşlar ve türküler seslendirdi. Salondakiler türkülere alkışlarla eşlik etti.

Bando şefinin davetiyle sahneye gelen öğrenciler de şarkılar seslendirdi.

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