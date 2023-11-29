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        Askeri bando takımı, Hakkari'de konser verdi

        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı bandosu, Hakkari'de konser düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:33 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:33
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        Askeri bando takımı, Hakkari'de konser verdi
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        Malatya'dan gelen 2. Ordu Komutanlığı bandosu, Hakkari'de konser düzenledi.

        Kapalı spor salonunda verilen konsere vatandaşlar ve öğrenciler ilgi gösterdi.

        Bando takımı, çeşitli marşlar ve türküler seslendirdi. Salondakiler türkülere alkışlarla eşlik etti.

        Bando şefinin davetiyle sahneye gelen öğrenciler de şarkılar seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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