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        Van ve Hakkari'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki

        Van ve Hakkari'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına basın açıklamalarıyla tepki gösterildi, Bitlis'te Filistin halkı yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:04
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        Van ve Hakkari'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki
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        Van ve Hakkari'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına basın açıklamalarıyla tepki gösterildi, Bitlis'te Filistin halkı yararına kermes düzenlendi.

        Van'da Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) İl Başkanlığınca cuma namazı sonrası Hz. Ömer Camisi'nin avlusunda basın açıklaması yapıldı.

        İl Başkan Yardımcısı Faruk Tasan, İsrail'in günledir Gazze halkını vahşice bombaladığını söyledi.

        Saldırılarda kadın ve çocukların katledildiğini hatırlatan Tasan, "Bu acımasız katliamlara rağmen Batılı liderler, işgal edilmiş Filistin topraklarına gidip siyonist terör örgütü İsrail'e desteklerini açık şekilde sunuyor. Hiçbir gerekçe bu vahşi katiller ile ticari, ekonomik, diplomatik ilişkileri sürdürmeyi meşrulaştıramaz. Alınan destekle çocukların üzerine ölüm kusmayı haklı gösteremez." diye konuştu.

        Soykırıma karşı gerekli adımların atılması gerektiğini belirten Tasan, şunları kaydetti:

        "Batı'dan asla adalet ve merhamet dilenmeyeceğiz. Karar vericilerimize görevlerini hatırlatmaya devam edeceğiz. Bu halkımızın en tabii hakkıdır ve halkımız bu hakkından asla vazgeçmeyecek. Gazze'deki siyonist soykırım üçüncü ayına girdi. Saldırı ve katliamlar barbar şekliyle devam ediyor. Esir takasının yapıldığı 7 günlük aradan sonra dünya genelindeki eylemler ve tepkilerin dozu düştü. İsrail bu tepkisizlikten cesaret alarak ahlaksızlığının şiddetini arttırdı. Susmayalım. Gazze için başlatılmış olan yardım kampanyalarına destek verelim."

        - Hakkari

        Hakkari'de AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığınca basın açıklaması düzenlendi.

        "İnsanlığın olduğu yerde engel yoktur. Filistin'de zulme dur de" yazılı pankart açan partililer adına açıklamayı okuyan Gençlik Kolları Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Bozkurt, mazlumun yanında, zalimin karşısında durduklarını, her fırsatta hakkı ve hakikati haykırdıklarını söyledi.

        Bugün de o amaçla bir araya geldiklerini belirten Bozkurt, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 20 bin insanı katlettiğini, saldırılardan yaralı şekilde kurtulanların çoğunun hayatına ampute şekilde devam etmesine sebep olduğunu aktardı.

        Filistin'de 1948 yılından bu yana süren çatışmaların 7 Ekim'den itibaren küresel vicdanı yaralayan bir soykırıma dönüştüğüne şahit olduklarını ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Saldırıların ilk saatlerinden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm dünyaya yapılan, haksızlığın, hukuksuzluğun, işlenen savaş suçlarının karşısında durma çağrısı, en nihayetinde tüm insanlığın küresel kötülük karşısında ayağa kalktığı, her ırktan insanın ve özellikle gençlerin hiçbir siyasi amaç taşımadan soykırıma dur dediği güçlü bir direnişe dönüştü."

        - Bitlis

        Bitlis Müftülüğünce Ersan Merkez Cami bahçesinde Filistin halkı için kadınların hazırladığı ürünlerle yardım kermesi düzenlendi.

        İl Müftü Yardımcısı Gülnihal Bora, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilerin zor günler geçirdiğini belirterek, "Amacımız Filistin'de yaşanan katliamlara tepkimizi dile getirip farkındalık oluşturmak. Elimizi taşın altına koymak istedik. Gazze'de insanlar çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Onlar bu kadar sıkıntıyı çekerken biz de burada durmayalım, tepkimizi gösterelim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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