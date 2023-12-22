Depremde hayat kurtaran öğretmenler, Hakkari'de meslektaşlarına ilk yardımı anlatıyor SAYİM HARMANCI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerde birçok kişinin enkazdan kurtarılmasına katkı sağlayan ve Hakkari'de Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibinde yer alan ilk yardım eğitmenleri, meslektaşlarına teorik ve uygulamalı eğitim veriyor.

SAYİM HARMANCI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerde birçok kişinin enkazdan kurtarılmasına katkı sağlayan ve Hakkari'de Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibinde yer alan ilk yardım eğitmenleri, meslektaşlarına teorik ve uygulamalı eğitim veriyor.

Okullardaki acil durumlarda ilk yardımın daha profesyonel yapılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Atatürk Anadolu Lisesinde 5 yıl önce İlk Yardım Eğitim Merkezi kuruldu.

Merkez bünyesinde öğretmenlere ve öğrencilere ilk yardım eğitimleri veren 5 öğretmen, MEB AKUB ekibiyle depremin yıkıma yol açtığı Hatay, Şanlıurfa ve Adıyaman'da birçok kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı.

Kentteki eğitimlerini sürdüren 5 öğretmen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk yardım eğitimlerine ilgi gösteren meslektaşlarına önce teorik sonra da uygulamalı eğitimler veriyor.

1287 öğretmenin eğitim aldığı merkez sayesinde eğitimciler, acil durumlara etkin müdahale için daha donanımlı hale geliyor.

İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Kaval, AA muhabirine, deprem sırasında sahada yaptıkları çalışmada ilk yardım konusunda eğitimli kişilerin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini söyledi.

Depremlerden sonra eğitimlere ilginin katlanarak arttığını belirten Kaval, "Bu eğitimleri alıp evinde ya da başka yerde acil müdahalede bulunan arkadaşlarımız da olmuş. Hepsi de bu konudaki memnuniyetini dile getiriyor. Hakkari'de tam donanımlı bir merkezde öğretmen arkadaşlarımıza eğitim vermeye devam ediyoruz. İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde sadece öğretmenlere değil, şu ana kadar 4 bin 650 öğrenciye de bu uygulamaları yaptırdık. Okullarda görevli bütün aşçılarımızı bu eğitimlere dahil ettik." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle eğitimleri sahaya yaymaya çalıştıklarını aktaran Kaval, "Merkezde 2018'de eğitimlere başladık. Kurslarımızdan şu ana kadar 1287 öğretmenimiz yararlandı. 250 veliye de eğitim verdik. Kantincilerimizin tamamı bu eğitimi aldı. Bütün öğretmenlerimizin bu eğitimi alarak öğrencilerine, evdeki birine olumsuz bir durum karşısında ilk müdahaleyi yapabilecek yetkinliğe sahip bireyler olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Basit uygulamalarla hayat kurtarabiliyoruz. İlk müdahalede geç kalındığında beyin fonksiyonlarında ciddi hasarlar meydana gelebiliyor. O yüzden bu eğitimi çok önemsiyoruz." diye konuştu.

- "Başarılı olanlara sertifika veriyoruz"

Temel ilk yardımda olması gereken bütün konuları uygulamalı olarak anlattıklarını dile getiren Kaval, şunları kaydetti:

"Temel yaşam desteği dediğimiz kalp masajı, taşıma teknikleri, araç içinde sıkışma, olay yerinde kırıklarda neler yapılması gerektiği, kırığın bağlanıp sabitlenme şekli, kanama çeşitleri, kanamaların durdurulup sargıların yapılması, boğulma vakalarında yapılabilecek bütün uygulamaları burada hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıyoruz. Eğitim alan bir arkadaşımız, böyle bir durumla karşılaştığı zaman bir sağlıkçının müdahale edebileceği şekilde olaya müdahil olabiliyor. Burada simülasyonlar yapıyoruz. Eğitimler 2 gün sürüyor. Toplam 16 saatlik bir eğitim. Eğitimden sonra da hem yazılı hem de uygulama sınavı yapıyoruz. Başarılı olanlara 3 yıl geçerli bir sertifika veriyoruz."

- "Eğitimler verimli geçiyor"

Katılımcılardan Gamze Özay Işık, teorik eğitimde öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirdiklerini dile getirerek, "Temel yaşam destek uygulamalarını öğrenmek için geldik. Öğretmenler olarak sınıflarımızda olumsuz durumla karşılaşabiliriz. Öğrencilerimize ilk teması biz yapacağız. İlk acil müdahaleyi yapabilmek için bu eğitimi alıyoruz. Umarım afetler yaşamayız ama yaşanırsa da yardım için gitmeye her zaman hazırız." dedi.

Öğretmenlerden Şafak Sarıyar da eğitime gönüllü olarak katıldığını, tüm eğitim camiasının bu eğitimi alması gerektiğini bildirerek, "Okuldaki öğretmen arkadaşlarımızla geldik. Gayet verimli geçti. Uygulama da yaptık. Bizim için çok faydalı oldu. Bizler eğitimciyiz. Okullarda bu tür durumlarla her zaman karşılaşabiliriz. Aldığımız eğitime inşallah ihtiyaç duymayız ama olumsuz bir durum olduğunda elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.