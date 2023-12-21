Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması'nın finali yapıldı

        Hakkari'de düzenlenen Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması'nın finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 15:24 Güncelleme: 21.12.2023 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması'nın finali yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'de düzenlenen Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması'nın finali yapıldı.

        Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen finalde, Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yüksekova Şemsettin Onay Anadolu Lisesi, Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Derecik Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri yarıştı.

        Soruların çoğunu doğru yanıtlayan Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.

        Vali Yardımcısı Furkan Berber, öğrencileri tebrik ederek başarı dileğinde bulundu.

        Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, şube müdürleri, Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Şemdinli Milli Eğitim Müdürü Cihat Doğan, Derecik Milli Eğitim Müdürü Abdulmecit Eren, okulların idarecileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Dev teklif yolda!
        Dev teklif yolda!
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        14 yaşındaki çocuk babasını baltayla öldürdü!
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        Japon markada güvenlik 'skandalı'! Teslimatlar askıya alındı
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        Ankara Valiliği'nden sahipsiz sokak hayvanı kararı
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"

        Benzer Haberler

        Çukurca'da okullar arası bilgi yarışması düzenlendi
        Çukurca'da okullar arası bilgi yarışması düzenlendi
        Hakkari'de fotoğraf sergisi açıldı
        Hakkari'de fotoğraf sergisi açıldı
        Hakkari'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Hakkari'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Hakkari'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi
        2023 Kamerun Altın Top Ödülü'nü kazanan Manga, Hakkarigücü'nün gururu oldu
        2023 Kamerun Altın Top Ödülü'nü kazanan Manga, Hakkarigücü'nün gururu oldu
        Hakkari'de Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı düzenlendi
        Hakkari'de Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı düzenlendi