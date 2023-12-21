Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca'da okullar arası bilgi yarışması düzenlendi

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde okullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:01 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurca'da okullar arası bilgi yarışması düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde okullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

        "Sınırda, Sınırların Ötesine Eğitim Projesi" kapsamında düzenlenen yarışmada, ilçedeki 5 ortaokulun öğrencileri birinci olabilmek için çaba gösterdi.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

        Yarışmayı, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkan vekili Gülseren Duman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hakkari'de Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması'nın finali yapıldı
        Hakkari'de Liseler Arası Bilgi ve Kültür Yarışması'nın finali yapıldı
        Hakkari'de fotoğraf sergisi açıldı
        Hakkari'de fotoğraf sergisi açıldı
        Hakkari'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Hakkari'de deprem ve yangın tatbikatı yapıldı
        Hakkari'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi
        Hakkari'de "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi
        2023 Kamerun Altın Top Ödülü'nü kazanan Manga, Hakkarigücü'nün gururu oldu
        2023 Kamerun Altın Top Ödülü'nü kazanan Manga, Hakkarigücü'nün gururu oldu
        Hakkari'de Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı düzenlendi
        Hakkari'de Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Çalıştayı düzenlendi