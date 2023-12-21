Çukurca'da okullar arası bilgi yarışması düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde okullar arası bilgi yarışması düzenlendi.

"Sınırda, Sınırların Ötesine Eğitim Projesi" kapsamında düzenlenen yarışmada, ilçedeki 5 ortaokulun öğrencileri birinci olabilmek için çaba gösterdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Yarışmayı, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkan vekili Gülseren Duman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Çağlayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özge Sönmez, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

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