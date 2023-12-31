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        Hakkari'de "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4,4 ve 4,5 şiddetindeki depremlerin ardından "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 23:43 Güncelleme: 31.12.2023 - 23:49
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        Hakkari'de "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4,4 ve 4,5 şiddetindeki depremlerin ardından "İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda depreme ilişkin gelişmeler ele alındı.

        İlgili kurum amirlerinden bilgi alan Çelik, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

        Süreci yakından takip ettiklerini aktaran Çelik, İl Afet Müdahale planı çerçevesinde görevlilerin sahada incelemelere devam ettiğini aktardı.

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 19.37'de 4,4, 20.06'da ise 4,5 şiddetinde deprem meydana gelmişti.

        Galeri
        Galeri

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