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        Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 20:48 Güncelleme: 31.12.2023 - 20:48
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        Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
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        VALİLİK: OLUMSUZBİR DURUM YOK

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 20.06'da 4.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığı belirtilerek, "İlimiz Yüksekova ilçesi merkezli 4.4 büyüklügünde meydana gelen depremle ilgili olarak şu ana kadar 112 başta olmak üzere, ilgili birimlere ulaşan bir olumsuzluk bildirilmemistir. Başta kolluk birimleri olmak üzere, diğer idari birimler hem muhtarlarımızla görüşerek, hem de alanda tarama yaparak olumsuzluk olup olmadığı hususunu takip etmektedirler.Tüm Hemsehrilerimize geçmis olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim büyük bela ve musibetlerden ülkemizi korusun"denildi.

        4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

        Bu arada saat 20.06'da merkez üssü Yüksekova olan ve derinliği 2.52 olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Hakkari ve çevre köylerden de hissedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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