Hakkari'de ekipler metrelerce karın bulunduğu Berçelan Yaylası'nın yolunu açmaya çalışıyor

Hakkari'de karayolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nın yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Konak köyüne ulaşımın sağlandığı, yöre sakinleri ve göçerlerin hayvanlarını çıkardıkları yayla yolunu açmak için bir hafta önce çalışma başlattı.

Kentte çetin geçen kış mevsiminin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda mesai yapan ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yayla yolunda çalışmalarına devam ediyor.