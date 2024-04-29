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        Hakkari'de ekipler metrelerce karın bulunduğu Berçelan Yaylası'nın yolunu açmaya çalışıyor

        Hakkari'de karayolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nın yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:33 Güncelleme: 29.04.2024 - 13:33
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        Hakkari'de ekipler metrelerce karın bulunduğu Berçelan Yaylası'nın yolunu açmaya çalışıyor
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        Hakkari'de karayolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu 3 bin 300 rakımlı Berçelan Yaylası'nın yolunu açmak için çalışma yürütüyor.

        Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Konak köyüne ulaşımın sağlandığı, yöre sakinleri ve göçerlerin hayvanlarını çıkardıkları yayla yolunu açmak için bir hafta önce çalışma başlattı.

        Kentte çetin geçen kış mevsiminin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sorumluluk alanlarındaki yollarda mesai yapan ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yayla yolunda çalışmalarına devam ediyor.

        Yüksek kar örtüsü nedeniyle çalışmalarda ekskavatör de kullanan ekipler, yolu kısa sürede açmayı hedefliyor.

        Kepçe operatörü Erol Şahanoğlu, AA muhabirine, bölgede bir hafta önce çalışmaya başladıklarını söyledi.

        Bölgenin coğrafi şartlarının zorlu olduğunu belirten Şahanoğlu, "Bazı kısımları ekskavatör kullanarak açmaya çalışıyoruz. İnşallah bir hafta içinde yolu açarız. Berçelen Yaylası, yaz aylarında hayvancılığın yoğun yapıldığı bir yer. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu çalışmayı yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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