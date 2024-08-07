Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da doğaseverler İkiyaka Dağları ve buzul gölünü gezdi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğaseverler, İkiyaka Dağları ve buzul gölünü gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da doğaseverler İkiyaka Dağları ve buzul gölünü gezdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğaseverler, İkiyaka Dağları ve buzul gölünü gezdi.

        Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği üyesi 20 doğasever, kentin güzelliklerinin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenledi.

        İkiyaka Dağları'na tırmanan doğaseverler, 3 bin 550 rakımdaki buzul gölünü gezdi.

        Derneğin başkan yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, etkinlikle bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

        Hakkari'nin doğa turizmi açısından önemli bir yer olduğunu belirten Aykut, "Türkiye'nin en büyük buzul göllerinden biri burada. Ağustosta olmamıza rağmen gölün üçte biri donmuş halde. Buraya gelmemiz yaklaşık 4 saat sürdü. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        İzmir'de vahşet: Teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bulundu
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Metrobüs yolunda 45 günlük "beyaz yol" çalışması: E-5 iki şeride düşürülecek
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı!
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        İstanbul'da yaygınlaştı! Isırdığında alerjik reaksiyona yol açabiliyor
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Otoyolda 'duran' tehlike!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Temel kazısında bulundu... 2 bin yıllık!
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Davada karar çıktı: Esençay 10 yıl sonra yeniden belde oldu
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Abdullah Alp Üstün’ün tahliyesinde rüşvet iddiası
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Kart borcunu ödemeyen sayısında yüzde 70'lik artış
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor

        Benzer Haberler

        Hakkari'de olası bir depreme karşı alınacak önlemler konuşuldu
        Hakkari'de olası bir depreme karşı alınacak önlemler konuşuldu
        Ev sahibi kiralamaktan vazgeçti; taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
        Ev sahibi kiralamaktan vazgeçti; taşlı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
        Hakkari'de açık kalp ameliyatlarının yapılacağı merkez kuruldu
        Hakkari'de açık kalp ameliyatlarının yapılacağı merkez kuruldu
        Hakkari'de baraj gölüne düşen kişi hayatını kaybetti
        Hakkari'de baraj gölüne düşen kişi hayatını kaybetti
        Epilepsi hastası düştüğü baraj gölünde boğuldu
        Epilepsi hastası düştüğü baraj gölünde boğuldu
        Hakkari İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyo...
        Hakkari İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyo...