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        Yüksekova'da otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:41
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        Yüksekova'da otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        İpekyolu Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 DY 1147 plakalı otomobil ile 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.

        Kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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