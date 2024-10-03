Yüksekova'da otomobille çarpışan 3 tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 tekerlekli elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İpekyolu Caddesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 34 DY 1147 plakalı otomobil ile 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarpıştı.
Kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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