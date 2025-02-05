Hakkari'de 43 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Söz konusu öğrenciler ile okuldaki 40 öğrenci daha tedbir amaçlı ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğle yemeğinden sonra 3 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

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