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        Hakkari'de 43 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Hakkari'de 43 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 15:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 15:21
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        Hakkari'de 43 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Hakkari'de 43 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

        Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda öğle yemeğinden sonra 3 öğrencide bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

        Haber verilmesi üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Söz konusu öğrenciler ile okuldaki 40 öğrenci daha tedbir amaçlı ambulanslarla Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

        Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Devlet Hastanesine giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

        Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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