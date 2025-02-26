Hakkari'de velilere "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" eğitimi veriliyor

Kurslarla velilerin yenilenen öğretim programını tanımalarını ve çocuklarının eğitimine bilinçli şekilde katkıda bulunmalarını amaçladıklarını belirten Yılmaz, kurslara tüm velilerin katılmasını istedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığının ülkeye özgün Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini hayata geçirerek, eğitim sisteminde önemli ve köklü değişiklikler yaptığını söyledi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kurslarda "Türk sosyal hayatında aile", "Ailece nitelikli zaman", "Ailede kültürel zenginlik", "Çocuğun başarısında aile", "Sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi", "Hane içi dijital eğitim" ve "Akran ve arkadaşlık ilişkileri" eğitimleri veriliyor.

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