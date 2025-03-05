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        MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Hakkari'de bazı programlara katıldı, ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 21:27 Güncelleme: 05.03.2025 - 21:27
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        MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli, Hakkari'de bazı programlara katıldı, ziyaretlerde bulundu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim faaliyetlerini yerinde incelemek üzere kente gelen Demirli, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Ardından Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen konferansta eğitimcilerle bir araya gelen Demirli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimdeki dönüşümün detaylarını anlattı.

        Demirli, bu modelin eğitimin fiziki ve teknolojik altyapısını güçlendirmek, insan kaynağını geliştirmek ve eğitimin niteliğini artırmak üzerine geliştirildiğini belirterek, bununla amacın yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmek olduğunu ifade etti.

        Yılmaz da Demirli'yi kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, yeni maarif modelinin eğitim camiasına güç ve moral verdiğini aktardı.

        Merkezdeki kilim atölyesini de gezen Demirli, "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek" projesi kapsamında Mergabütan Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi verilen öğrencilerle buluştu.

        Demirli, daha sonra bazı okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

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