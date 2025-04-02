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        Hakkari'de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı minibüs devrildi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı minibüs, yol kenarındaki su birikintisine devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:36
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        Hakkari'de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı minibüs devrildi
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı minibüs, yol kenarındaki su birikintisine devrildi.

        Yüksekova-Şemdinli karayolu Karabey köyü girişinde, 30 AAE 673 plakalı minibüsün sürücüsü Gaffar Sevinç, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

        Yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs, yol kenarındaki su birikintisine devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Minibüs, ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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