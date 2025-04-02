Hakkari'de sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı minibüs devrildi

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yüksekova-Şemdinli karayolu Karabey köyü girişinde, 30 AAE 673 plakalı minibüsün sürücüsü Gaffar Sevinç, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı minibüs, yol kenarındaki su birikintisine devrildi.

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