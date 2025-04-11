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        Hakkari'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Hakkari'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:45 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:50
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        Hakkari'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Hakkari'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

        Ulu Cami önünde cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar, taşıdıkları pankart ve dövizlerle tekbir getirerek Valilik binası önüne kadar yürüdü.

        Burada grup adına açıklama yapan Genç İHH Başkan Yardımcısı İkbal Akdoğan, İsrail'in yaklaşık 80 yıldır Filistin'de zulüm yaptığını, 7 Ekim 2023'ten sonra da saldırılarını artırdığını söyledi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 50 binden fazla sivilin şehit olduğunu, 115 binden fazla kişinin de yaralandığını belirten Akdoğan, "Şehit olanların çok büyük bir kısmını çocuklar, kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları ve gazeteciler oluşturuyor. Gazze'deki sağlık altyapısı İsrail'in saldırıları sebebiyle tamamen çöktü. Hastaneler ya bombalandı ya da yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle hizmet veremez hale geldi." dedi.

        İsrail'in saldırılarını derhal durdurması gerektiğini dile getiren Akdoğan, şunları kaydetti:

        "İsrail, Gazze ve Filistin'de sadece bombalarla değil, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçlara erişimi engelleyerek de bir soykırım yapıyor. 2 milyondan fazla insan, açlık krizi ile karşı karşıya. Çocuklar, açlıktan hayatlarını kaybediyor. Bu, gözlerimizin önünde gerçekleşen bir insanlık suçudur. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak, ilk günden bu yana kardeş Filistin halkının yanında yer alıyor, yardımlarımızı her türlü engellemelere rağmen ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu aşamada bize düşen görev, direncimizi diri tutup yapılan bu zulme karşı birlikte hareket etmektir. Gazze, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın ortak meselesidir. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalı."

        Gazze halkı için yapılan duanın ardından son bulan eyleme, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri destek verdi.

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