Hakkari'de Yeşilay gönüllüleri, bilgilendirici faaliyetlerle bağımlılıktan uzak tutuyor

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de Yeşilay Şube Başkanlığı uzman ve gönülleri, okul, kurum ve sokaklarda bilgilendirmelerde bulunarak zararlı alışkanlık ve bağımlılığa karşı farkındalık oluşturuyor.

Yeşilay Hakkari Şube Başkanlığı, kentte her yaş grubundaki bireylere destek sunmak, bağımlılığın önlenmesi ve buna karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Şubede görevli uzman ve gönüllüler, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince düzenlenen basketbol, voleybol ve masa tenisi etkinliklerinde sporcu ve antrenörle bir araya gelerek bağımlılığa karşı bilgi veriyor.

Okullarda sağlıklı yaşam ve teknoloji, tütün, alkol, madde ve kumar bağımlılığı konularında öğrencilere eğitim veren uzman ve gönüllüler, gençleri, küçük yaştan itibaren zararlı alışkanlıklardan korumayı planlıyor.

Gönüllüler, belli periyotlarla çarşı merkezi ve hastane gibi vatandaşların yoğunluk oluşturduğu noktalarda stant kurarak, bağımlılığa karşı farkındalık oluşturuyor.

Kentte 2021'de kurulan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ndeki (YEDAM) uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanları da bağımlılıkla mücadelede danışmanlık hizmeti veriyor. YEDAM'da görevli Klinik Psikolog Mümin Ekici, AA muhabirine, kentte 4 yıl önce kurulan merkezde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Alkol, madde, kumar, tütün ve teknoloji bağımlılığına yönelik ücretsiz psikososyal destek sunduklarını belirten Ekici, "Dünya Sağlık Örgütünün bağımlılık olarak kabul ettiği, tanı kriterlerinde de yer alan 5 farklı bağımlılık durumuyla alakalı destek sağlıyoruz. Yeşilay çatısı altında iki farklı birim olarak görev yapıyoruz ama burada aynı amacı güdüyoruz. Yeşilay şubelerimiz daha çok gönüllü faaliyetleri gerçekleştiriyor. Sahaya yönelik faaliyetler yapıyor. YEDAM'lar ise rehabilitasyon çalışmaları yürütüyor." dedi. İnsanların geçmişte Yeşilay ile ilgili çok bilgi sahibi olmadığını, 2016'dan sonra kuruluşun bilinirliğinin arttığını anlatan Ekici, şunları kaydetti:

"Farkındalık oluşturma konusunda Yeşilay'ın büyük etkisi oldu. Daha kat etmemiz gereken çok yol var. Bu bir süreç. Burada bilimsel çalışmalar ışığında çalışmalarımızı sürekli güncelliyoruz. Kent özelinde tanınırlığımızı artırmaya yönelik çok kıymetli adımlar var. Sahada görünür olmaya çalışıyoruz. İnsanların bize ulaşmasını sağladığımız bir hattımız var. 115 numaralı hat. Bu hat üzerinden kısa bilgilendirmeden sonra danışanlarımızın merkezimize yönlendirilmesi sağlanıyor." Psikolog Berfin Turğut ise danışanlara sundukları desteği gizlilik esasıyla yürüttüklerini dile getirdi. Birçok kurumla işbirliği halinde olduklarını aktaran Turğut, şöyle konuştu: "Yürüttüğümüz çalışmalarla danışanlarımızın YEDAM ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. İnsanların burayla ilgili bilgisi olmayabiliyor. Biz de bu noktada hem sahaya inerek hem de kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek YEDAM hakkında bilgi sağlamaya çalışıyoruz. Şubemiz önleme faaliyetleri noktasında çalışma gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda vatandaşlarımızı bilgilendirmek için hem stant çalışmaları yapıyoruz hem de eğitim seminerleri düzenliyoruz."