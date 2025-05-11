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        Derecik'te şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri geçici süreyle durduruldu

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 22:13 Güncelleme: 11.05.2025 - 22:13
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        Derecik'te şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri geçici süreyle durduruldu
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        Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede “SAT-1 serotipi şap hastalığı” vakası görüldüğü belirtildi.

        Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tüm hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hayvanların meraya çıkarılması yasaktır. Tüm hayvan sahipleri, hayvanlarını ahır veya ağıl içinde tutmakla yükümlüdür. Kural ihlali durumunda cezai işlem uygulanacak, dışarıda tespit edilen hayvanlar aynı gün kesime sevk edilecektir. Tüm vatandaşlarımızın ve yetiştiricilerimizin bu kurallara uyması halk sağlığı ve hayvan varlığımızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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