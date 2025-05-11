Derecik'te şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri geçici süreyle durduruldu

Hakkari'nin Derecik ilçesinde şap hastalığı nedeniyle hayvan hareketleri geçici olarak durduruldu.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede “SAT-1 serotipi şap hastalığı” vakası görüldüğü belirtildi.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla tüm hayvan hareketlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hayvanların meraya çıkarılması yasaktır. Tüm hayvan sahipleri, hayvanlarını ahır veya ağıl içinde tutmakla yükümlüdür. Kural ihlali durumunda cezai işlem uygulanacak, dışarıda tespit edilen hayvanlar aynı gün kesime sevk edilecektir. Tüm vatandaşlarımızın ve yetiştiricilerimizin bu kurallara uyması halk sağlığı ve hayvan varlığımızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır."