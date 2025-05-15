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        Hakkari'de 35 kilo 280 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de 10 kilo 280 gram skunk ve 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:54 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:54
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        Hakkari'de 35 kilo 280 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Hakkari'de 10 kilo 280 gram skunk ve 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 11 Mayıs'ta kentte faaliyet gösteren seyahat firmalarında yapılan kontrollerde batı illerine gönderilecek emanet eşyaların arasına gizlenmiş 10 kilo 280 gram skunk bulundu.

        Ekipler, dün de şüphe üzerine durdurdukları bir hafif ticari araçta yaptıkları aramada, aracın arka koltuğunda 25 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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