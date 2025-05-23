Yüksekova'da kitap okuma etkinliği düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Parkı'nda ikincisi düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mustafa Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Halk Kütüphanesi personelleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar, açık havada kitap okudu.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Ziya Kızılboğa, yaptığı açıklamada, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Kızılboğa, "Şemsettin Onay Anadolu Lisesi ile iş birliği içerisinde kitap kulübü kurduk. İlk etkinliğimizi daha önce gerçekleştirdik, şimdi ikincisini yapıyoruz. 15, 20 öğrenciyle başladık, şu an katılım 50'nin üzerine çıktı. Bu sayının daha da artmasını temenni ediyoruz." dedi.