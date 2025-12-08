Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı

Bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla toprak ve kaya parçalarını temizleyerek yolu trafiğe açtı.

Kentte etkili olan yağışların ardından Yüksekova-Dağlıca kara yolunun 42. ve 49. kilometrelerinde heyelan meydana geldi.

