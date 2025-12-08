Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 13:57 Güncelleme: 08.12.2025 - 13:57
        Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Kentte etkili olan yağışların ardından Yüksekova-Dağlıca kara yolunun 42. ve 49. kilometrelerinde heyelan meydana geldi.

        Dağlık alandan kopan kaya parçaları ve sürüklenen toprağın yolu kapatması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla toprak ve kaya parçalarını temizleyerek yolu trafiğe açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

