        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de "Milli Birlik ve Beraberlik Buluşması" programı düzenlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından "Milli Birlik ve Beraberlik Buluşması" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 19:36 Güncelleme: 11.12.2025 - 19:36
        Hakkari'de "Milli Birlik ve Beraberlik Buluşması" programı düzenlendi
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği tarafından "Milli Birlik ve Beraberlik Buluşması" programı gerçekleştirildi.

        İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, şehitlerin bu topraklara anlam kattığını söyledi.

        Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Çelik, şunları kaydetti:

        "Bugün burada düzenlenen bu program sadece bir anma değil bir vefa duruşudur. Aziz şehitlerimiz, sizler bu vatanı bizlere emanet ettiniz. Bizler de emanetinize sahip çıkacağız. Bayrağımız dalgalandıkça isminiz, hatıranız ve fedakarlıklarınız gönlümüzde yaşamaya devam edecek. Sizler milletimizin en müstesna emanetlerisiniz. Acınız bizim acımız, gururunuz bizim gururumuzdur. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak sadece devletimizin değil, birbirini seven her insanın namus borcudur."

        İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan da Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yaparak, şehit aileleri ve gazilerin fedakarlığına dikkati çekti.

        Her zaman şehit ailelerinin yanında yer aldıklarını ifade eden Atan, "Bu topraklarda can verdik, şehit olduk, gazi olduk. Bugün önemli bir süreçten geçiyoruz. Şehitsiz, gazisiz bir Türkiye için şehit ve gazi yakınları olarak en büyük fedakarlığı yapacağız. Bu vatan kolay kazanılmadı. Kürt'ü Türk'ü, Çerkez'i, Arap'ı ve Laz'ı ile hep birlikte Türkiye'yi güçlendirdik. Al bayrağımız sadece ülkemizde değil Suriye'de de insanların ülkelerine dönerken yıkık duvarlarında dalgalandı. Bizim bayrağımız sadece bizim değil bütün dünyanın bayrağıdır." diye konuştu.

        Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sami Keskin ise "Bugün yaklaşık 300 ailemizle bir aradayız. Bu, sadece bir program değil birliğimizin gücünün, birbirimize olan vefamızın göstergesidir. Huzurumuzun artması, dağlarımızın sessizleşmesi, çocuklarımızın korkusuzca geleceğe bakabilmesi, kararlı bir iradenin, devlet aklının ve güçlü bir duruşun sonucudur." dedi.

        Programa, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

