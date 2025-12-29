Habertürk
        Hakkari Haberleri

        Çukurca'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı.

        Giriş: 29.12.2025 - 18:17 Güncelleme: 29.12.2025 - 18:17
        Çukurca'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı
        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı.

        Kaymakam Emre Cebeci başkanlığında düzenlenen toplantıda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

        Toplantıda köylerin altyapı, yol, içme suyu ve diğer ihtiyaçları görüşüldü, yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

        Cebeci, köylere sunulan hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesinin önemine değindi.

        Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona eren toplantıya Belediye Başkanı Nazmi Demir, encümenler ve muhtarlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

