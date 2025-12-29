Çukurca'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı" yapıldı

Toplantıda köylerin altyapı, yol, içme suyu ve diğer ihtiyaçları görüşüldü, yatırımlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Kaymakam Emre Cebeci başkanlığında düzenlenen toplantıda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

