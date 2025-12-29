Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Çukurca Kaymakamı Cebeci ve Belediye Başkanı Demir'den esnaf ziyareti

        Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Nazmi Demir, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 16:30 Güncelleme: 29.12.2025 - 16:30
        Çukurca Kaymakamı Cebeci ve Belediye Başkanı Demir'den esnaf ziyareti
        Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Nazmi Demir, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.

        Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerlerini dolaşan Cebeci ve Demir, esnafla sohbet etti, talep ve sorunlarını dinledi.

        İş yeri sahipleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Cebeci ve Demir'e, ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

