Çukurca Kaymakamı Cebeci ve Belediye Başkanı Demir'den esnaf ziyareti
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Emre Cebeci ve Belediye Başkanı Nazmi Demir, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yerlerini dolaşan Cebeci ve Demir, esnafla sohbet etti, talep ve sorunlarını dinledi.
İş yeri sahipleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Cebeci ve Demir'e, ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz da eşlik etti.
