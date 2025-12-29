Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Hakkari kent merkezi, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 12:32 Güncelleme: 29.12.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari kent merkezi, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

        Kent merkezinde dün başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

        Yağış nedeniyle soğuk havanın etkili olmaya başladığı ilde, çatılarda buz sarkıtları oluştu, araçların camları buzla kaplandı.

        Çukurca ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan kar ve sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Karın zaman zaman etkisini artırdığı ilçede, sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafik ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bazı güzergahlarda hazır bekledi.

        Yüksekova ilçesinde de kar ve soğuk hava etkisini sürdürdü.

        Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ilçede, karla mücadele ekipleri ilçe merkezi, mahalle ve köy yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü ilçede, çatılarda buz sarkıtları oluştu, araçların camları buz tuttu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Otomobil kanala düştü! 4 kişi aranıyor!
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Öldüren diş çekiminde yürek yakan feryat!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        Türkiye'nin LNG tedarikinde önemli adım
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yıl bitmeden rekor geldi
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        Yılın kelimesi 'dijital vicdan' oldu
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da çocuklar mahalle yolunu kayak pistine çevirdi
        Yüksekova'da çocuklar mahalle yolunu kayak pistine çevirdi
        Hakkari'deki Gençlik Kampı'nda yaklaşık 8 bin öğrenci kayakla tanıştı
        Hakkari'deki Gençlik Kampı'nda yaklaşık 8 bin öğrenci kayakla tanıştı
        Van, Hakkari Bitlis ve Muş'ta 412 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari Bitlis ve Muş'ta 412 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Yüksekova'da çocukların kar keyfi; tepsilerle kayak yaptılar
        Yüksekova'da çocukların kar keyfi; tepsilerle kayak yaptılar
        Hakkari'de eğitime kar engeli
        Hakkari'de eğitime kar engeli
        Şemdinli Belediye Başkanı Şakar, karla mücadele çalışmalarını inceledi
        Şemdinli Belediye Başkanı Şakar, karla mücadele çalışmalarını inceledi