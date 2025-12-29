Hakkari'de polisler, kar nedeniyle yolda kalan kamyonete zırhlı araçla destek oldu

Polisler, zırhlı araçla arkasına yanaştıkları kamyoneti iterek ilerlemesine yardımcı oldu. Kamyonet, vatandaşların da desteğiyle bulunduğu yerden çıkarak yola devam etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolda kalan bir kamyonete polis ekibi zırhlı araçla yardım etti.

