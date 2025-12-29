Habertürk
Habertürk
        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de polisler, kar nedeniyle yolda kalan kamyonete zırhlı araçla destek oldu

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolda kalan bir kamyonete polis ekibi zırhlı araçla yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 23:19 Güncelleme: 29.12.2025 - 23:19
        Hakkari'de polisler, kar nedeniyle yolda kalan kamyonete zırhlı araçla destek oldu
        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yolda kalan bir kamyonete polis ekibi zırhlı araçla yardım etti.

        İlçenin Altınsu köyünde kar nedeniyle yolda kalan kamyoneti fark eden polis ekibi, sürücünün yardımına gitti.

        Polisler, zırhlı araçla arkasına yanaştıkları kamyoneti iterek ilerlemesine yardımcı oldu. Kamyonet, vatandaşların da desteğiyle bulunduğu yerden çıkarak yola devam etti.

        Polis ekibinin kamyonetin sürücüsüne yardımcı olduğu anlar cep telefonuyla kaydedildi.

