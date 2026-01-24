Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 22:20 Güncelleme: 24.01.2026 - 22:20
        Hakkari'de 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Jandarma ekiplerinin bu kapsamda yaptığı titiz çalışma sonucunda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G, ilçede yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

