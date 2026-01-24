Hakkari'de 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde hakkında 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.



Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.



Jandarma ekiplerinin bu kapsamda yaptığı titiz çalışma sonucunda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G, ilçede yakalandı.



Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

