Van ve Hakkari'de 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Van ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 9 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakari'nin Yüksekova ve Derecik ilçelerinde ise sis etkili oldu.
Görüş mesafesinin azaldığı iki ilçede sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Derecik Belediyesi ekipleri, Oylum ile Ağaçlı mahalleleri arasında yağış nedeniyle hasar gören yolda çalışma başlattı.
Bir köy ve bir mezra yolunun kapalı olduğu il merkezinde karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.