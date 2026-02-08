Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 498 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 498 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 11:39 Güncelleme: 08.02.2026 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 498 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 498 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece saatlerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 106 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

        Kar yağışının ardından beyaz bürünen Erciş ilçesinde ortaya çıkan güzel manzara dronla görüntülendi.

        - Hakkari

        Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 144 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

        Yüksekova ilçesinde de 2 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Yeşiltaş ve Bostancı köylerinin yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

        Zorlu bölgede metrelerce kar yığınını temizleyen ekipler, yolları açarak köylere ulaşımı sağladı.

        - Bitlis

        Kentte gece etkili olan kar nedeniyle 96 köyün yolu kapandı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı köy yollarının en kısa sürede açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

        Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Belediye ile Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam etti.

        - Muş

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 152 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle daha önce açılan 152 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığını söyledi.

        Ekiplerin öncelikli olarak mahsur kalan vatandaşların ve hasta bulunan köy yollarında çalışma yürüttüğünü belirten Yentür, "Acil durumlara göre planlanan çalışmalar kapsamında bazı köy yolları ulaşıma açılırken, kapalı bulunan diğer güzergahlarda yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor." dedi.

        Öte yandan yolda kalan çok sayıda araç ekiplerince kurtarıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Dondurma bahanesiyle cinayet!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Herkes bu soruyu soruyor
        Herkes bu soruyu soruyor
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Şiddetli yağış ve çığ tehlikesi! Meteoroloji'den önemli uyarılar!
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Witkoff ve Kushner'den USS Abraham Lincoln'e ziyaret
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Fatih Tekke'den F.Bahçe maçı sözleri!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        Polis memurunun can verdiği kavganın görüntüsü çıktı!
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Tedesco'dan santrfor açıklaması!
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Devlet adamlığı vitrini, aile albümü karanlık
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 144 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Hakkari'de 144 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Yüksekova'da çığ nedeniyle kapanan mezra yolu, 2 ay sonra açıldı
        Yüksekova'da çığ nedeniyle kapanan mezra yolu, 2 ay sonra açıldı
        Yüksekova'da kar yağışı: Araçlar imece usulü kurtarıldı
        Yüksekova'da kar yağışı: Araçlar imece usulü kurtarıldı
        Yüksekova'da tepsiler kızak oldu, karlı yamaçlar oyun alanına dönüştü
        Yüksekova'da tepsiler kızak oldu, karlı yamaçlar oyun alanına dönüştü
        Yüksekova'da "Hedef Sümbül Dağı" kan bağışı kampanyası sürüyor
        Yüksekova'da "Hedef Sümbül Dağı" kan bağışı kampanyası sürüyor
        Yüksekova'da uçak seferlerine sis ve kar engeli
        Yüksekova'da uçak seferlerine sis ve kar engeli