Hakkari'nin Derecik ilçesinde havanın ısınmasıyla doğa canlandı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan yağışların ardından havanın ısınmasıyla şelaleler daha coşkulu akmaya başladı, badem ağaçları çiçek açtı.
İlçede etkili olan yağışların ardından Balkaya Dağları'nın etekleri ile Vapur Tepe çevresindeki şelalelerin debisi yükseldi.
Daha coşkulu akmaya başlayan şelaleler, seyrine doyumsuz manzaralara sahne oldu.
Baharın gelişiyle bölgede nergis çiçekleri açtı, badem ağaçları da beyaz çiçekleriyle doğayı renklendirdi.
Kısa süreliğine açan nergisler doğaseverlerin ilgisini çekti.
