Yüksekovalı öğrencilerden ‘sınav merkezi’ talebi

– Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki öğrenciler, üniversiteye giriş sınavlarının ilçede de yapılmasını istiyor.

Üniversite yolundaki sınavlar serisi 20 Haziran 2020 tarihinde başlarken, yıllardır şehir dışında sınavlara giren Yüksekovalı öğrenciler ise mağdur olduklarını kaydederek ilçede sınava girmek istiyorlar. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yakın sınav merkezi olarak genelde Hakkari il merkezi ile Van’ı seçen öğrenciler; yol, barınma, adres gibi konularda zorluk yaşadıklarını söylediler. Sınav merkezinin şehir dışında olması nedeniyle zorluk yaşadıklarını kaydeden Seher Tekçe isimli öğrenci, “Van’a giderken, geliş ve gidişlerden Yüksekova halkı olarak çok zorluk çekiyoruz. Sınavların Yüksekova'da olmasını istiyoruz. Tercih yeri olarak ilk başta Van ya da Hakkari il merkezini tercih ediyoruz. Bilmediğimiz yere gidiyoruz. Mesela geçen sene çok farklı bir okul çıkmıştı bana. Oysa burası olsa ben çok çok rahat sınavımı yaparım. Hiç bilmediğim bir okula yerleştirildim. Bunun zaman kaybetme sorunu var, yetişememe sorunu var, kaybolma sorunu var. Birçok sıkıntısı var. Sınavların Yüksekova'da olmasını istiyorum. Bu sıkıntılar biter bizim için” dedi.

Erdinç Düzen isimli öğrenci de, sınava 3 ile 4 gün kala Hakkari il merkezi veya Van'a gittiklerini belirterek, “Öğrencilerin hepsi buradan sınava gittikleri zaman ulaşım sorunu olsun, kalacak yer konusu olsun sıkıntı yaşıyoruz ve bu da sınavlara yansıyor. Mesela biz Van'a gittiğimizde kalacak yerimiz yok. Otellere gitmek zorunda kalıyoruz. Fiyatlar çok pahalı. Bazı ailelerden 2 kişi sınava giriyor. Herkesin otelde kalma gibi bir lüksü ve şansı yok. Herkes otele gittiği zaman hem ailede hem de öğrencide maddi sıkıntılar oluşuyor. Maddi yükün olmaması için yetkilerden bize sahip çıkmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Özdil Eğitim Kurumları Müdürü Sinan Özdil ise; Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçesindeki öğrencilerin birçok sorunla karşı karşıya kaldığını dile getirerek, “Öğrenciler psikolojik olarak etkileniyorlar ve performansları düşüyor. Haliyle sınavlarda istedikleri puanı alamıyorlar, çalışmış oldukları emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Bu da öğrencilerde büyük bir psikolojik tramvaya neden oluyor. Yetkililerden talebimiz sınavların Yüksekova'da yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

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