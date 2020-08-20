HEM'in destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları başladı

Hakkari Halk Eğitim Merkezi (HEM) destekleme ve yetiştirme kurs başvuruları başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetmeliğine göre Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kurs merkezimizde bugüne kadar öğrenim gören yüzlerce mezun öğrenci üniversiteli olma hayallerine ulaştığı belirtildi. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü yetkilileri, kurs merkezinde, günlük devamdevamsızlık takibinin yanı sıra öğrencilere bu süreçte rehberlik hizmetinde verildiğini ifade ettiler. Yetkililer, ”İlimizin gerek coğrafi konumu, gerekse ilimizdeki ailelerin sosyoekonomik düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda mezun öğrenciler için verilen bu kurslara bugüne kadar yoğun talep olmuştur.20202021 eğitimöğretim yılı kurs başvuruları 2028 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular: Kayacan Caddesi Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü Destekleme ve Yetiştirme Kurs Merkezi’ne yapılacaktır” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.