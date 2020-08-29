Şehit Çıkın için Hakkari’de tören düzenlendi

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Leylak Dağı üst bölgesinde yüksekten düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ümit Çıkın için Hakkari’de tören düzenlendi.

Şehit Ümit Çıkın, 28 Ağustos 2020 tarihinde 3’ncü Hudut Tugay Şemdinli Komutan Yardımcılığı 6’ncı Hudut Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Leylek Dağı Üst Bölgesindeki görev yerinde yüksekten düşmesi sonucu şehit oldu. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftü Vekili Mikail Polat’ın yaptığı duaların ardından şehidin tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzda taşındıktan sonra helikoptere konularak memleketine uğurlandı.

Törene Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukcu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Hakkâri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

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