Yüksekova zabıta ekiplerinden öğrencilere sürpriz Zabıta ekipleri moral olsun diye mahalle mahalle gezerek ilkokulların ders zilini çaldı

Yüksekova Belediyesi zabıta ekipleri, mahalle mahalle gezerek ilkokulların ders zilini zabıta aracında çalarak öğrencilere sürpriz yaptı.
Uzun bir sürenin ardından okullar bugün kapılarını öğrenciler için açtı. 20202021 eğitimöğretim dönemine evlerinde başlayan milyonlarca öğrenci bugün okuluna döndü. Kademeli olarak devam edecek uygulamada bugün itibariyle anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri sınıflarına girdi. Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zili ve çocuk şarkısı, Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından öğrencilere moral için araçlardan çalındı. Zabıta ekipleri ilçenin mahallelerini gezerek, çaldıkları teneffüs zili ile öğrencilere moral oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.