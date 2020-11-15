Şemdinli’de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 56 yaşındaki Kıbrıs gazisi Muhammet Türkoğlu törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs gazisi Türkoğlu için ilçeye bağlı Akbal köyünde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Yakup Güven, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, AK Parti Şemdinli İlçe Başkanı Fahri Şakar, askeri erkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Güven, törende Türkoğlu’nun ailesine Türk bayrağı hediye edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.