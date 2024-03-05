Yüksekova'da polisler, öğrencileri üst geçit kullanmaları için bilgilendirdi

Bu kapsamda, okuldan çıkan öğrencilerin Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü tarafından İpekyolu Caddesi'nde kurulan üst geçidi kullanmaları konusunda bilgilendirme yapan ekipler, öğrencilere broşür dağıttı, kalem ve defter hediye etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, okul çıkışlarında olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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