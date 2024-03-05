Yüksekova'da Keçili köyünün yolu genişletiliyor

13 kilometrelik yolun 11 kilometresinde çalışmaları tamamlayan ekipler, kalan kısmı da bitirmek için çaba sarf ediyor.

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