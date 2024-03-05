Yüksekova'da Keçili köyünün yolu genişletiliyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Keçili köyünün yolu, genişletiliyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Keçili köyünün yolu, genişletiliyor.
İlçe Özel İdaresine Bağlı Şantiye Şefliği ekipleri, köy yolunun genişletilmesi için çalışma yürütüyor.
13 kilometrelik yolun 11 kilometresinde çalışmaları tamamlayan ekipler, kalan kısmı da bitirmek için çaba sarf ediyor.
Köy sakinleri, genişletilen yolun sıcak asfaltla kaplanmasını istiyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.