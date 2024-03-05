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        Hakkari'de araçta 70 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu araçta 70 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 08:57 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:00
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        Hakkari'de araçta 70 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu araçta 70 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı çalışmalarını sürdürürken, Yüksekova ilçesinde yol kontrolleri yapıldı. Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan bir araç arandı. Araçta 83 paket halinde 70 kilo 700 gram kristal metamfetamin ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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